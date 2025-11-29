Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30 Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ters şeritten son sürat ilerleyen bir kamyon, başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Üçevler Mahallesi Çalı yolu üzerinde trafikte büyük tehlike yaşandı. Ters şeritten son sürat ilerleyen bir kamyon, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde, kamyonun hızla karşı şeritten geldiği, sürücülerin manevra yapmak zorunda kaldığı görülüyor. O anlar, trafikte seyreden vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.Araç kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Vatandaşlar, bu tür tehlikeli sürüşlerin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını talep etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, kamyon sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.