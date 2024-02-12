Video Yaşam TIR'da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video
TIR'da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video

TIR'da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video

12.02.2024 | 16:37

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR'da, ortası kesilen paletlerin arasında 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon TL olduğu belirtilirken, sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G. tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine dorsesinde palet yüklü TIR durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan detaylı aramada, ortası kesilen paletlerin arasından poşetlere sarılı vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 32 milyon lira olan 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TIR’da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video 03:22
TIR'da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video 12.02.2024 | 16:37
Başakşehir’de sanayi sitesindeki iş yerinde art arda patlama: O anlar kamerada | Video 04:51
Başakşehir’de sanayi sitesindeki iş yerinde art arda patlama: O anlar kamerada | Video 12.02.2024 | 16:34
Çığda yaralanan operatör hayatını kaybetti! | Video 05:38
Çığda yaralanan operatör hayatını kaybetti! | Video 12.02.2024 | 15:24
Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video 00:34
Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video 12.02.2024 | 16:15
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis talebi | Video 09:19
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis talebi | Video 12.02.2024 | 15:05
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı | Video 01:47
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı | Video 12.02.2024 | 14:52
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:35
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 12.02.2024 | 14:43
Ataşehir’de beton mikserinin ezdiği hamile kadın hayatını kaybetti! | Video 05:24
Ataşehir'de beton mikserinin ezdiği hamile kadın hayatını kaybetti! | Video 12.02.2024 | 13:55
Düğün salonunda ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 02:19
Düğün salonunda ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 12.02.2024 | 13:56
İzmir’de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı | Video 00:58
İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı | Video 12.02.2024 | 13:52
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video 00:27
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video 12.02.2024 | 13:42
Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı | Video 01:31
Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı | Video 12.02.2024 | 13:36
Maltepe’de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video 01:16
Maltepe'de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video 12.02.2024 | 13:31
İzmir’de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:41
İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.02.2024 | 13:28
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı | Video 00:39
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı | Video 12.02.2024 | 10:46
Adana’da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi | Video 00:40
Adana’da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi | Video 12.02.2024 | 10:40
İzmir’de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video 01:05
İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video 12.02.2024 | 10:40
Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü! Ankara’da özel törenle karşılandı... | Video 12:09
Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü! Ankara’da özel törenle karşılandı... | Video 12.02.2024 | 10:58
Fatih’te 3 katlı binadan yükselen alevler başka binaya sıçradı: 1 yaralı | Video 03:14
Fatih'te 3 katlı binadan yükselen alevler başka binaya sıçradı: 1 yaralı | Video 12.02.2024 | 10:28
Trafikte yaşanan dehşet anları kamerada: Senin kemiklerini kırar eline veririm | Video 01:00
Trafikte yaşanan dehşet anları kamerada: "Senin kemiklerini kırar eline veririm" | Video 12.02.2024 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA