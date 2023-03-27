Video Yaşam Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video
Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video

Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video

27.03.2023 | 23:42

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kavşakta tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

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