Video Yaşam Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video
Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video

Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video

22.03.2024 | 10:26

Adana’da üniversitesi öğrencisi aynı zamanda muhasebeci olarak çalışan genç kızı otobüste taciz eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitesi öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı işyerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare mahallesinde özel halk otobüsüne bindi.

"ARKA KOLTUĞUNA OTURUP TACİZ EDİNCE DAYAK YEDİ"
Hüseyin S., daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.'nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.'yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğu oturdu. Ardından şüpheli, Burcu A.'yı taciz etti. Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Genç kızın çığlık atması üzerine şüpheli otobüsteki kişiler tarafından darp edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"
Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde," Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi. Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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