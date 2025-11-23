Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu | Video
23.11.2025 | 09:57
Erzurum'un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen "yüzen ev" projesi, bölgenin yeni turizm cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.
Esra Tosun, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tortum Gölü'nün eşsiz güzelliğini insanların daha yakından deneyimlemesini istedik. Bu ev hem bizim hayalimizdi hem de bölgemiz için yeni bir turizm değeri olacak" dedi.
