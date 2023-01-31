Tortum Şelalesi ve Yedi Göller'den kar yağışı altında mest eden görüntü | Video 31.01.2023 | 09:55 Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan turizm alanları kar yağışı ile muhteşem manzaraya büyülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Tortum Gölü ortasında bulunan Yarım Ada ve Yedi Göller yılın ilk karıyla buluştu. Drone ile görüntülenen turizm alanlarında kar ve sis manzaralı görüntü adeta nefes kesti.