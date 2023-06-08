Video Yaşam Trabzon'da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı | Video
Trabzon'da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı | Video

Trabzon'da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı | Video

08.06.2023 | 14:17

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bugün meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Davut Faiz idaresindeki pikap, Çıtlaklı-Akçiriş Grup yolu üzerinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlanarak Beşikdüzü-Şalpazarı karayoluna düştü. Yola aracın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların 112'ye yaptığı çağrı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma görevlisi gelirken, kazada sürücü Davut Faiz ile eşi Saniye ve kızı Sevinç Faiz yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalı Baba Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon’da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı | Video 02:29
Trabzon'da araç köy yolundan karayoluna düştü: 3 yaralı | Video 08.06.2023 | 14:17
Ankara’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü | Video 00:33
Ankara'da 10 katlı binada yangın: 1 ölü | Video 08.06.2023 | 14:19
Beyoğlu’nda barda yanan genç kız dehşet anlarını anlattı: Bir anda alev topuna döndüm | Video 08:44
Beyoğlu’nda barda yanan genç kız dehşet anlarını anlattı: "Bir anda alev topuna döndüm" | Video 08.06.2023 | 12:11
Van’da Keşiş Gölü’nden mest eden görüntüler | Video 04:47
Van'da Keşiş Gölü'nden mest eden görüntüler | Video 08.06.2023 | 12:10
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:43
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.06.2023 | 11:53
Maltepe’de tünel çalışmasında doğalgaz patlaması | Video 02:44
Maltepe’de tünel çalışmasında doğalgaz patlaması | Video 08.06.2023 | 12:11
Sokak ortasında kadını böyle darp etti | Video 01:30
Sokak ortasında kadını böyle darp etti | Video 08.06.2023 | 12:14
Şişli’de susturuculu silahla saldırı! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı | Video 00:16
Şişli’de susturuculu silahla saldırı! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı | Video 08.06.2023 | 12:10
Minibüste 179 bin 620 adet sentetik ecza ele geçirildi | Video 00:27
Minibüste 179 bin 620 adet sentetik ecza ele geçirildi | Video 08.06.2023 | 11:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 08.06.2023 | 11:55
Çetelere silah satan şebeke çökertildi: 12 gözaltı | Video 02:48
Çetelere silah satan şebeke çökertildi: 12 gözaltı | Video 08.06.2023 | 11:48
Alev alev yanmıştı, yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:23
Alev alev yanmıştı, yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.06.2023 | 11:18
Nazilli Şehirlerarası Otogarı’nda silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:40
Nazilli Şehirlerarası Otogarı'nda silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 08.06.2023 | 11:01
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü güvenlik görevlisini öldürdü | Video 02:00
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü güvenlik görevlisini öldürdü | Video 08.06.2023 | 11:01
Şişli’de Libyalı 3 kişiye silahlı saldırı kamerada | Video 00:19
Şişli'de Libyalı 3 kişiye silahlı saldırı kamerada | Video 08.06.2023 | 10:25
Bursa’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 03:31
Bursa’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 08.06.2023 | 10:33
İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 01:23
İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 08.06.2023 | 10:22
Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede | Video 01:26
Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede | Video 08.06.2023 | 10:00
Torbacılara şafak operasyonu: 21 gözaltı | Video 01:46
Torbacılara şafak operasyonu: 21 gözaltı | Video 08.06.2023 | 09:59
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:34
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 08.06.2023 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA