Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video

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Karaman’da trafiğe kapalı caddede hızla giden motosikletin 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI"
Yaşanan kaza ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, caddede anne babasının önünde oyun oynayan çocuğa arkadan gelen motosikletin hızla çarptığı ve çocuğun yerde yuvarlanması yer alıyor. Kamera kaydında, çocuklarını yerde gören ailenin de ellerinde bulunan poşetleri atarak yardıma koştuğu görülüyor.
"KAÇAN SÜRÜCÜYLE ALAKALI GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM"
Kaza anını anlatan anne Özge Deniz Tülü, "Olay Cumartesi günü akşam oldu. Eşim ve çocuğum ile birlikte çarşıya doğru yürürken birden arkamızdan gelen motosiklet çocuğumuza çarptığı gibi attı ve çarpan kişi kaçtı. Önce ifadesi alınıp serbest bırakıldı daha sonra tekrar gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkacak ama netice ne olacak herhangi bir bilgimiz yok" dedi.
Kaçan motosiklet sürücüyle alakalı gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen baba Soner Tülü ise, "Çocuğum trafiğe kapalı alanda kazaya uğradığı için bu yol ile alakalı yetkililerden işlemlerin yapılmasını bekliyorum. Kaçan sürücüyle alakalı da gerekli işlemlerinin yapılmasını istiyorum "diye konuştu.