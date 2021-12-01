Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı | Video

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza, Aydın-Denizli karayolu Güzelköy Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan Gülsüm B.(41) idaresindeki ticari araç, trafik ışıklarında bekleyen Emine G.(33) idaresindeki ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ta önünde bekleyen, Yalçın O. idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Gülsüm B(41)., Emine G.(33) ve Hayriye G.(55) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı