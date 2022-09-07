Trafik levhasına çarpan otomobil defalarca takla attı: 1 ölü 2 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi | Video 07.09.2022 | 09:41
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Köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa sürücülerden tepki | Video 07.09.2022 | 09:41
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Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 07.09.2022 | 09:35
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Nevşehir'de seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 09:02
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Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video 07.09.2022 | 09:26
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İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı | Video 07.09.2022 | 08:30
01:05
Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı | Video 07.09.2022 | 08:30
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Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada | Video 06.09.2022 | 17:41
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı | Video 06.09.2022 | 14:13
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Şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı | Video 06.09.2022 | 13:38
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7 yaşındaki çocuk annesine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı | Video 06.09.2022 | 13:00
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Yenikapı'da feci kaza! İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı | Video 06.09.2022 | 13:34
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Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan, hem ehliyetten oldu | Video 06.09.2022 | 12:53
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Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı | Video 06.09.2022 | 12:54
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Ankara emniyetinden “Ahsen” operasyonu | Video 06.09.2022 | 13:01
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Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak | Video 06.09.2022 | 12:53
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Van Gölü’nde kartpostallık günbatımı | Video 06.09.2022 | 12:54
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç trafik levhasına çarptıktan sonra defalarca takla attı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada 14 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.