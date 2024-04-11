Video Yaşam Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video
Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video

Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video

11.04.2024 | 15:48

T5 Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Vatandaşlar ve güvenlik görevlisinin güçlükle ayırmaya çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında meydana geldi. İddiaya göre, yolculuk yapan iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, iki genç birbirine yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören gençlerin arkadaşları da olaya dahil olunca tramvay bir anda boks ringine döndü. Cibali durağına gelen tramvaya binen güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti. Birkaç genci tramvaydan indiren güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı. Yumrukların havada uçtuğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki grup gencin tramvayda birbirlerine yumruklarla saldırdığı görülüyor.
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