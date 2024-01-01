Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.
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