Video Yaşam Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video
Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

01.01.2024 | 17:02

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.
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