Tunceli’de 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.