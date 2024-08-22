Video Yaşam Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video

Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video

22.08.2024 | 14:34

Tunceli’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu 6. kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedelerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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