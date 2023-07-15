Turgutlu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 1 tır, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza sebebiyle E-96 Karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Turgutlu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 15.07.2023 | 15:35
04:50
Togg'un tanıtım videosu on binlerce kişi tarafından izlendi 15.07.2023 | 15:29
00:44
Karabük'te tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı 15.07.2023 | 15:10
01:24
Tır, yolcu midibüsüne çarptı: 7 yaralı | Video 15.07.2023 | 14:59
03:41
7 yıldır dinmeyen acı: 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı | Video 15.07.2023 | 13:27
06:08
15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı | Video 15.07.2023 | 14:39
00:45
04:23
15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı | Video 15.07.2023 | 13:56
01:28
Şehit Emniyet Müdürü kabri başında anıldı… Öğrenciler dua okudu | Video 15.07.2023 | 14:09
00:44
04:35
00:58
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi | Video 15.07.2023 | 12:27
10:04
08:45
02:46
11:57
02:54
İkiz şehitlerin babası: "Bu vatan için canımızı vermeye hazırız" | Video 15.07.2023 | 11:01
02:11
02:34