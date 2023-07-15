Turgutlu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

Kaza, Turgutlu ilçesi Çepnidere Kavşağı yakılarında meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Engin B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasan Ş. yönetimindeki tır ve Mustafa A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Aynı istikamette seyir halindeki Yaşar A. yönetimindeki 38 AIP 188 plakalı otomobil ise kaza sonrası tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Engin B. ve Leyla B. ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sebebiyle E-96 Karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.