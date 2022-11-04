Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Tuzla’da motosiklet sürücüsü henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü feci şekilde can verdi.

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki motosiklet, sürüş hakimiyetinin kaybedilmesinden ötürü devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı. Kazanın vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa D.'nin cansız bedeni İBB'ye bağlı cenaze nakil aracına konuldu. Kaza alanına olay yeri inceleme ekipleri gelirken, bölgede incelemelerde bulundu. Kaza yapan motosiklet çekici tarafından olay yerinden kaldırılarak çekiciye konuldu. Kazanın ardından Rauf Orbay Caddesi'nde Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.