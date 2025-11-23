U dönüşü yapan araç sürücüsünün kararsızlığı motosiklet sürücüsünü hastanelik etti | Video
23.11.2025 | 09:57
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapan ve devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
