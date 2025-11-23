U dönüşü yapan araç sürücüsünün kararsızlığı motosiklet sürücüsünü hastanelik etti | Video 23.11.2025 | 09:57 Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapan ve devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki seyir halindeki Ömer F. A.'nın kullandığı 07 BOC 329 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek 'U' dönüşü yapmak isteyen Şeyma K.'un kullandığı 07 ANY 751 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Altıntaş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.