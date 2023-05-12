Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu | Video
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde "Haydi Çocuklar Gökyüzünü Renklendirelim" temasıyla düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Renkli görüntülere sahne olan şenlik hem öğrenen hem de eğlenen çocuklara jandarma tarafından verilen hediyelerle sona erdi.
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