Video Yaşam Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu | Video
Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu | Video

Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu | Video

12.05.2023 | 12:42

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde "Haydi Çocuklar Gökyüzünü Renklendirelim" temasıyla düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde milli eğitim müdürlüğünce uçurtma Şenliği düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte çocuklara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarının kullanım esasları, emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçiş, yaya ve okul geçitlerinin kullanılması konularında bilgilendirme yapılırken, 950 öğrenci ile 75 öğretmene uygulamalı olarak trafik eğitimi de verildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik hem öğrenen hem de eğlenen çocuklara jandarma tarafından verilen hediyelerle sona erdi.

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