Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada

27.11.2025 | 10:04

Bursa’da kış uykusuna yatmayan ayılar, Uludağ'da yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Milli Park yetkilileri de hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyuruyor. Ancak bazı vatandaşlar ayı ailesinin yanına gelip yiyecek verirken tehlikeli anlar yaşıyor. Sucuk vermeye çalıştığı anne ayının gazabına uğrayan bir maceracı o anları kayda aldı. Ayının arabaya saldırdığı anlar yürekleri ağıza getirdi.