Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Van'daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 06.12.2021 | 08:58
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Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 05.12.2021 | 15:09
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Bursa’da gezmek için Uludağ’a çıktığı öğrenilen 3 kişi ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı. Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)’unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.