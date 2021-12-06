Video Yaşam Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video

Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video

06.12.2021 | 09:22

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Bursa’da gezmek için Uludağ’a çıktığı öğrenilen 3 kişi ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı. Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)’unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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