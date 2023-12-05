Video Yaşam Ümraniye'de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video
Ümraniye'de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video

Ümraniye'de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video

05.12.2023 | 10:50

ÜMRANİYE'de hafif ticari araç sürücüsü ile diğer sürücüler arasında hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri hafif ticari araç sürücüsüne tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü. Tartışma araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafi ticari araç sürücüsü ile diğer sürücüler arasında hatalı park nedeniyle tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hafif ticari araç sürücüsü aracına bineceği sırada gruptan bir kişi teme atıp bıçakla üzerine yürüdü. Aracına binen hafif ticari araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sürücüler arasında yaşanan tartışma ve gerginlik başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video 00:34
Ümraniye'de hatalı park tartışması; tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü! | Video 05.12.2023 | 10:50
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video 00:38
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video 05.12.2023 | 10:59
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video 02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video 05.12.2023 | 10:48
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video 01:43
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video 05.12.2023 | 10:32
İzmir’de çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 04:21
İzmir'de çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 05.12.2023 | 10:32
Gençlerde Diş estetiği çılgınlığı | Video 06:25
Gençlerde "Diş estetiği" çılgınlığı | Video 05.12.2023 | 10:33
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 01:31
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 05.12.2023 | 10:25
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 04:21
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 05.12.2023 | 10:17
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 01:02
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 05.12.2023 | 10:15
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 05.12.2023 | 10:15
Mengene-2 Operasyonu’nda 18 gözaltı | Video 01:35
Mengene-2 Operasyonu'nda 18 gözaltı | Video 05.12.2023 | 09:34
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 00:57
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 05.12.2023 | 08:35
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! ’Dilan Polat’ı tanımıyorum’ dedi ama... | Video 04:25
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama... | Video 05.12.2023 | 09:20
Üsküdar’da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 03:15
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 05.12.2023 | 08:34
Sakarya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:43
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 05.12.2023 | 08:34
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:05
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 09:18
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:43
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 05.12.2023 | 08:34
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04:05
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04.12.2023 | 23:18
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 03:40
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 04.12.2023 | 17:55
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 03:47
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 04.12.2023 | 16:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA