Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video
Ümraniye’de 4 katlı bir binanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hafif yaralandı.
Yangını gören İlker Kamiloğlu, "Arabada temizlik yaparken bir anda yukarıdan komşumuz evde yangın çıktığından bahsetti. dumanlar yükselmeye başladı. evde de sanırım iki çocuk vardı, hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye hızlı bir şekilde geldi ve müdahale etti. herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın çatı katında çıktı" dedi.
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