Ümraniye'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga kamerada | Video
09 Haziran 2026 11:28
ÜMRANİYE'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen otomobil sürücüsü servis şoförüne saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler araçlarını durdurarak tartışmaya devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inerek servis şoförüne saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar servis şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06
06:01
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 09.06.2026 | 10:56
00:17
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 09.06.2026 | 10:43
00:32
00:16
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 09.06.2026 | 09:58
01:54
00:26
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 09.06.2026 | 09:53
01:56
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 09.06.2026 | 09:46
00:09
Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:38
00:25
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 09.06.2026 | 09:35
01:28
02:16
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 09.06.2026 | 09:30
00:54
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey' 09.06.2026 | 09:26
00:51
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09.06.2026 | 09:21
00:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 09.06.2026 | 09:15
00:17
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 08.06.2026 | 23:13
00:43
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 08.06.2026 | 21:34
00:21
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 08.06.2026 | 18:04
01:36
Fatih'te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 08.06.2026 | 15:29