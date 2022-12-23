Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde kişi veya kişiler, bir araçtan personele atış açtı. Silahlı olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir araç ile gelen kişi veya kişiler, okulda personel olan A.E.K.'ya silah ile ateş açtı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Şahsın, ayağından yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.