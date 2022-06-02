Üsküdar - Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti | Video

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat süresince yapılamadı. Seferlerin iptal olması nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Üsküdar Çekmeköy M5 metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza meydana geldi. İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Altunizade İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Seferlerin iptal olması sebebiyle işe gitmek için metroya yönelen vatandaşlar metroya binemeyince metro girişlerinde yoğunluk oluştu. Metronun iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.