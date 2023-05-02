Üsküdar Erguvan Evleri'nin tapuları hak sahiplerine teslim edildi | Video 02.05.2023 | 09:36 Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımını tamamladığı Erguvan Evleri'nde hak sahiplerine tapuları teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde teslim aşamasına gelindi. Tamamlanan projenin tapuları hak sahipleriyle buluşturuldu.

Erguvan Evleri'ndeki hak sahiplerine tapuları teslim edildiği programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acı kayıpları hatırlatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarında bir gün bile kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümün devlet ve millet olarak el birliğiyle çözülebilecek bir konu olduğunu belirten Türkmen, "Gerçekten de insanoğlu bu geçici dünyada sağlıklı ortamlarda, güvenli huzurlu binalarda oturmak ister. Bunun için elbette belirli bir gayret belirli bir imkan gerekir. Söz konusu ilçe Üsküdar gibi bir dünya şehri, tarih ve kültür şehri olunca tabi ki herkes bu güzel semtte ikamet etmek ister. Gerçekten de İstanbul'un taşı toprağı altın ama Üsküdar'ın ki yakut. İstanbul'un 39 ilçesi içerisinde kiminle görüşsem bana hep derler 'başkanım ne güzel bir şehriniz var, ne güzel bir beldeniz var' diyorlar." dedi.

Türkmen, Erguvan Evleri'nin bölgedeki en güzel kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu dile getirerek, alandaki hukuki sıkıntıların belediye ve hak sahipleri arasında kurulan işbirliğiyle çözüme ulaştığını kaydetti.