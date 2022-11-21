Video Yaşam Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video

Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video

21.11.2022 | 10:09

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Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapan iki kişiyi uyuşturucu madde sevkiyatında suçüstü yakaladı. Uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde satıcılarının adreslerindeki yatak bazasının altında bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

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Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını bir adresten başka bir adrese araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Söz konusu araçta ve uyuşturucu madde satıcılarının adreslerinde yapılan aramalarda bir kilo 235 gram Esrar maddesi, 789 adet sentetik hap ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde satıcılarının İkamet adreslerindeki yatak bazasının altında bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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