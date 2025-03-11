Uyuşturucuyla yakalandı, "satıcı değilim, içiciyim" dedi tutuklandı | Video
Adana’da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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