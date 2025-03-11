Uyuşturucuyla yakalandı, "satıcı değilim, içiciyim" dedi tutuklandı | Video 11.03.2025 | 09:59 Adana’da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Polis, araç sürücüsü B.Ö.(29) ve yolcu konumundaki E.B.'yi(42) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.,"Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.