Video Yaşam Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video
Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video

Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video

30.04.2025 | 15:13

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın mazot deposu delindi, yola mazot döküldü. Kazada, tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tır şoförü, yoğun yağış sonrası zeminin kayganlaşması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini ve dorsenin boş olmasının savrulmayı artırdığını belirtti. Araç yaklaşık 5 metre daha ilerleseydi, şarampolden uçacağı öğrenildi. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi ve tırın şarampole yuvarlanmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası büyük şok yaşayan sürücünün bir süre kendine gelemediği ve yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tırın hasar gören bölümlerini çekiçlerle düzelterek aracı güvenli bir noktaya almayı başardı. Jandarma trafik ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzundere’de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video 02:35
Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video 30.04.2025 | 15:13
49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT’ın takibi sonucu yakalandı | Video 00:22
49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'ın takibi sonucu yakalandı | Video 30.04.2025 | 14:38
Tiflis’te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı | Video 01:01
Tiflis'te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı | Video 30.04.2025 | 14:16
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı | Video 01:24
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı | Video 30.04.2025 | 12:58
Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı | Video 00:26
Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı | Video 30.04.2025 | 12:58
Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video 01:20
Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:47
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü | Video 00:21
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü | Video 30.04.2025 | 12:27
Borsa İstanbul’da manipülasyona 12 gözaltı | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:18
Borsa İstanbul’da manipülasyona 12 gözaltı | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 11:49
Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Önce dövdü, sonra bıçakladı | Video 02:19
Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Önce dövdü, sonra bıçakladı | Video 30.04.2025 | 11:26
Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 04:58
Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 10:55
Karaköy ve Mercan’da İBB’nin otopark eziyeti: CHP zihniyeti! Yıktılar tekrar yapmıyorlar | Video 04:34
Karaköy ve Mercan'da İBB'nin otopark eziyeti: "CHP zihniyeti! Yıktılar tekrar yapmıyorlar" | Video 30.04.2025 | 10:43
Tırın hava filtresi içine gizlenen 102 bin Euro ile yakalandı | Video 00:39
Tırın hava filtresi içine gizlenen 102 bin Euro ile yakalandı | Video 30.04.2025 | 10:43
23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video 05:07
23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video 30.04.2025 | 10:43
İki sürücünün yol verme inadı kamerada | Video 01:00
İki sürücünün yol verme inadı kamerada | Video 30.04.2025 | 10:42
Fuhuş şebekesi çökertildi: 72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu | Video 01:10
Fuhuş şebekesi çökertildi: 72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu | Video 30.04.2025 | 10:12
Mecidiyeköy’de otobüsün önünü kesmişti, yaşadıklarını anlattı: Epilepsi hastasıyım, hastaneye gitmem gerekiyordu | Video 03:34
Mecidiyeköy'de otobüsün önünü kesmişti, yaşadıklarını anlattı: "Epilepsi hastasıyım, hastaneye gitmem gerekiyordu" | Video 30.04.2025 | 09:34
Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:47
Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 30.04.2025 | 09:30
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı | Video 00:52
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2025 | 09:30
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 02:42
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 30.04.2025 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY