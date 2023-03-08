Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video

Tortum gölü kıyılarındaki kayalıklarda oluşan dikitlerin Milyonlarca yılda oluştuğu düşünülüyor. Kapadokya'daki Peri Bacalarını anımsatan oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor.Erzurum' un bir çok noktasında bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün fakat bu bölgede bu tür oluşumların bulunduğu pek fazla kişi tarafından bilinmiyor.