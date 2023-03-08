Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video
Erzurum'un Uzundere İlçesinde bulunan peri bacaları oluşumları Kapadokya'yı anımsatıyor.
Erzurum' un bir çok noktasında bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün fakat bu bölgede bu tür oluşumların bulunduğu pek fazla kişi tarafından bilinmiyor.
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