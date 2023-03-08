Video Yaşam Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video
Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video

Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video

08.03.2023 | 09:36

Erzurum'un Uzundere İlçesinde bulunan peri bacaları oluşumları Kapadokya'yı anımsatıyor.

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Tortum gölü kıyılarındaki kayalıklarda oluşan dikitlerin Milyonlarca yılda oluştuğu düşünülüyor. Kapadokya'daki Peri Bacalarını anımsatan oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor.

Erzurum' un bir çok noktasında bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün fakat bu bölgede bu tür oluşumların bulunduğu pek fazla kişi tarafından bilinmiyor.

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