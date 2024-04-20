Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Balalaban Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile evlerinin yakınındaki bahçede oyun oynadığı sıra dengesini kaybeden Eylül Suratlı (E.S. 3), dengesini kaybederek suya düştü.
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