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Video Yaşam Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

20.04.2024 | 15:00

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Balalaban Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile evlerinin yakınındaki bahçede oyun oynadığı sıra dengesini kaybeden Eylül Suratlı (E.S. 3), dengesini kaybederek suya düştü.

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Akıntıya kapılarak kaybolan Eylül'ü bir yandan mahalle sakinleri ararken, bir yandan da haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, Van Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu minik Eylül'ün cansız bedenine düştüğü yerden 1 kilometre uzakta bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gevaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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