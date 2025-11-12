Vatandaştan örnek davranış! Kuyumcunun fazla ödemesini iade etti | Video
12.11.2025 | 10:19
Kütahya'da Ali Alpaslan isimli bir vatandaş, kuyumcunun kendisine yaptığı 150 bin TL'lik fazla ödemeyi iade etti.
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle durumların insanlarda farklı düşünceler oluşturabileceğini belirten Alpaslan, "Kesinlikle o şekilde bir düşünceye sahip olmasınlar. Gerekeni yaptık zaten, şu anda kuyumcuya da geldik. İadesini de yaptım, o da çok memnun oldu teşekkür etti" dedi.
