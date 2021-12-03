Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları göçmenleri silah zoruyla denize attı | Video
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbar üzerine sahile gelen jandarma üzeri ıslak şekilde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Göçmenler, karayoluyla getirildikleri ilçeden kendilerini alan teknede silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Manavgat-Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 kiiş kadar göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin 4'ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti.
Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirilip tekneye alındıklarını açıldıktan sonra kendilerine silah çekilerek tekneden indirildiklerini ve 2 arkadaşlarının boğulduğunu diğerlerinin ise sahile çıkmayı başardıklarını anlattı.
Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli göçmenler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kalan göçmenlerinin aranması çalışmaları devam ediyor.