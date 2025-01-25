Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’in sahipleri yangın sistemleri yerine otel ile restoran arasına tünel yaptı. Otel ile restoran arasında yapılan yeraltı tünelini A Haber görüntüledi..