Video Yaşam Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video
Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video

Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video

25.01.2025 | 10:57

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’in sahipleri yangın sistemleri yerine otel ile restoran arasına tünel yaptı. Otel ile restoran arasında yapılan yeraltı tünelini A Haber görüntüledi..

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