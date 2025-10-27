Video Yaşam "Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda" dediler 220 bin lira ceza yediler | Video

27.10.2025 | 11:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücü yakalandığında yaptıklarından pişman olmadığını söylerken, arkadaşı 'Aklımız yamadıklarımızda' dedi. Yapılan denetimlerde jandarma ekipleri tarafından 4 motosiklet sürücüsüne 220 bin lira para cezası kesilirken 1 motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Atatürk Stadı önünde küçük yaşta çocukların plakasız motosikletler kullandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Stadı önünde drift pistine giden yol üzerinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri kısa süre içerisinde yaşı küçük sürücülerin kullandığı, plakasız, abartılı egsozlu 4 motosiklete 220 bin liranın üzerinde ceza uyguladı.

"YİNE KULLANACAĞIM"
Ceza uygulanan sürücülerden A.C.'nin jandarma trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, kaçmak isterken düşmesi sonucunda durdurulduğu bildirildi. A.C'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abartılı egsoz, plaka takmamak, ayna takmamak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 66 bin 677 TL para cezası uygulanırken motosikleti de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

EN SON 4 AY ÖNCE CEZA YEMİŞTİ
A.C., 21 Haziran 2025 tarihinde Şelale Mahallesi'nde Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmış, yakalandıktan sonra motosiklete abartılı egzoz, plakanın düzenekle kapatılmış olması, ehliyetinin olmaması, aynalarının olmaması, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak gibi suçlardan 36 bin lira dolayında para cezası uygulanmıştı.

CEZAYI ÖDER MOTOSİKLETİMİ GERİ ALIRIM
Ceza makbuzlarını imzalarken neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen A.C., 'yaptıklarımdan pişman değilim' derken, yanındaki arkadaşı ise 'aklımız hala yapamadıklarımızda' diye konuştu.

