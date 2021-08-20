Video Yaşam Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video

Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video

Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video
20.08.2021 | 11:35

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İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak dönemde avlanılan yarım ton ağırlığında ki 29 kutu istavrit balığına el konuldu.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak avlanmaya yapanlara göz açtırmıyor. Halde yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri , İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı.

Bugün yapılan denetimde yaklaşık yarım ton ağırlığında 29 kasa istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınmış ve sosyal yardım kurumuna bağışlanmıştır.

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