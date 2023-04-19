Video Yaşam Yavru ayının yolda otomobilin ışığıyla son sürat koştuğu anlar kamerada | Video
Yavru ayının yolda otomobilin ışığıyla son sürat koştuğu anlar kamerada | Video

Yavru ayının yolda otomobilin ışığıyla son sürat koştuğu anlar kamerada | Video

19.04.2023 | 08:14

Kelkit-Bayburt yoluna inen yavru ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yavru ayı, kara yolunda seyreden otomobilin ışığıyla tüm hızıyla koştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yolda bir vatandaş ailesi ile birlikte gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yola bir anda yavru ayı çıktı. Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi. Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü. Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü ayının gitmesine müsaade etti. Otomobilin ışığıyla bir süre süratle koşan yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Araç içerisinde bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru ayının hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TCG Anadolu’yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz... | Video 00:50
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: "Ne hayaller kurdum bilseniz..." | Video 19.04.2023 | 09:04
Fatih’te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video 01:50
Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video 19.04.2023 | 08:41
Samsun’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 00:21
Samsun’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 19.04.2023 | 08:41
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 00:26
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 19.04.2023 | 08:14
Yavru ayının yolda otomobilin ışığıyla son sürat koştuğu anlar kamerada | Video 00:49
Yavru ayının yolda otomobilin ışığıyla son sürat koştuğu anlar kamerada | Video 19.04.2023 | 08:14
AK Parti’den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz kimselere benzemeyiz | Video 01:47
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz kimselere benzemeyiz | Video 19.04.2023 | 00:01
AK Parti’den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye’yiz | Video 01:20
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video 19.04.2023 | 00:01
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 00:26
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 18.04.2023 | 23:48
Bayramda peşi sıra müjdeler! İşte 4 adımlı paket ve ayrıntıları… | Video 03:13
Bayramda peşi sıra müjdeler! İşte 4 adımlı paket ve ayrıntıları… | Video 18.04.2023 | 22:02
Antalya’da okuldaki tartışma kanlı bitti: Müdür vekili veliye dehşeti yaşattı | Video 01:29
Antalya'da okuldaki tartışma kanlı bitti: Müdür vekili veliye dehşeti yaşattı | Video 18.04.2023 | 19:52
Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video 01:08
Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video 18.04.2023 | 18:48
Gaziosmanpaşa’da taşlı sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada | Video 01:29
Gaziosmanpaşa'da taşlı sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada | Video 18.04.2023 | 16:31
Samsun’un kartpostallık lale bahçeleri gelir kapısı olacak | Video 05:42
Samsun'un kartpostallık lale bahçeleri gelir kapısı olacak | Video 18.04.2023 | 14:36
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 03:24
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.04.2023 | 12:23
Dün doktorlara seslenmişti! Sivrisineğin ısırdığı güvenlikçi yaşama tutunamadı | Video 04:13
Dün doktorlara seslenmişti! Sivrisineğin ısırdığı güvenlikçi yaşama tutunamadı | Video 18.04.2023 | 12:24
İstanbul’da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi | Video 00:52
İstanbul'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi | Video 18.04.2023 | 12:24
Konya’daki cinayet anı kamerada | Video 00:26
Konya'daki cinayet anı kamerada | Video 18.04.2023 | 12:27
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe | Video 00:37
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe | Video 18.04.2023 | 12:25
Köy hayatını çok seviyorum dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL dolandırıldı | Video 05:46
"Köy hayatını çok seviyorum" dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL dolandırıldı | Video 18.04.2023 | 10:51
Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü! Pendik’te çifte cinayet şüphelisi yakalandı | Video 00:28
Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü! Pendik’te çifte cinayet şüphelisi yakalandı | Video 18.04.2023 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA