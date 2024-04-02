Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Beyaz Kinoa ile Salata, Etli Nohut, Chialı Bulgur Pilavı, Üzüm Hoşafı
Yayla'dan Günün Menüsü: Beyaz Kinoa ile Salata, Etli Nohut, Chialı Bulgur Pilavı, Üzüm Hoşafı

Yayla'dan Günün Menüsü: Beyaz Kinoa ile Salata, Etli Nohut, Chialı Bulgur Pilavı, Üzüm Hoşafı

02.04.2024 | 17:14

Peru’dan soframıza enfes bir lezzet esintisi! Yayla Gurme Serisinden beyaz kinoa ile hafif ve pratik bir salata, Yayla anında yemeye hazır, katkısız, koruyucusuz etli nohut, chialı bulgur pilavı ve üzüm hoşafı ile dünya lezzetlerini sofranıza taşıyın!

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Malzemeler:

•Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüz Maş Fasulyesi

•Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Meksika Fasulyesi

•1 Çay Bardağı Beyaz Kinoa

•1 Adet Kapya Biber

•3 Adet Çeri Domates

•Bir Tutam Semizotu

•Bir Tutam Maydanoz

•2 Adet Yeşil Soğan

•1 Çay Kaşığı Kuru Nane

•1 Limon Suyu

•Zeytinyağı

•Tuz

Yapılışı:

10 dakika sıcak suda beklettiğimiz Yayla Gurme Serisi Beyaz Kinoa şiştikten sonra domates, semizotu, maydanoz ve soğan karıştırıyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Maş Fasulyesi ve Meksika Fasulyesini karışıma ekledikten sonra, zeytinyağı, limon ve tuzu ilave ederek karıştırıyoruz. Afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com

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