Yedek parça için kaçak getirilen 10 milyon liralık lüks araçlar ele geçirildi | Video
Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak kullanmak için getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
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