Video Yaşam "Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video

"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video

09.10.2025 | 14:19

Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor ve eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, Yığılca'da aile hekimi olarak görev yapan doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş adamı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeşil reçete operasyonu: 12 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi | Video 00:46
"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2025 | 14:19
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 01:04
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 09.10.2025 | 13:45
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 00:40
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51
Kayseri’de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 00:58
Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan önce alışveriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan önce alışveriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.10.2025 | 12:15
Siirt’te öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı | Video 00:20
Siirt'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:00
Mardin’de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
22 yıldır aranan firari, Kayseri’de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
Sultan II. Abdülhamid Han’ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 02:49
Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 09.10.2025 | 11:00
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
Başakşehir’de taksi sürücüsünün yolcu kavgası kamerada | Video 00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsünün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 00:31
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 09.10.2025 | 10:04
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 00:14
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 09.10.2025 | 10:03
Kayseri’de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 02:06
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:13
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY