"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video
Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor ve eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş adamı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.
