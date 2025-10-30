"Yıldırım Çetesi" çökertildi: 4 tutuklama | Video
30.10.2025 | 11:21
Aydın’da jandarma ekiplerinin silahla tehdit, araç ve ev kurşunlama olaylarını gerçekleştiren Yıldırım Çetesi’ne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı beş şüpheliden 4’ü tutuklandı. Yurt dışında olduğu öğrenilen örgüt liderini ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Kendilerini "Yıldırım Çetesi" olarak isimlendiren çete üyelerinin İzmir ve Aydın illerinde silahla tehdit, silahla ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü olarak yaptığı ve çevrede bu tür eylemleri video kaydı alarak korku ve nam saldıkları tespit edildi. "Çete Liderinin" kaçak yollarla yurt dışına çıktığı, çete liderinin talimatlarını gerçekleştiren 5 şüpheli ise yakın takip sonucu yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şüpheli gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, 1şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışında bulunan "Örgüt Lideri" için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
