Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video
TikTok üzerinden yayın yapan Laz Kızı isimli kadın, teşhircilik suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa süre sonra da serbest bırakılmıştı. Paylaşımlarıyla şoke eden Laz Kızı'ndan sonra şimdi de sosyal medya 'Donsuz Kelly' kullanıcı isimli kadın ortaya çıktı. O görüntüler büyük tepki topladı...
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