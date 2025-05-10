Yokuş aşağı kayan kepçe ortaklığı birbirine kattı: O anlar kamerada | Video
Bayrampaşa’da yokuş inerken yağan yağmurdan dolayı kayan bir kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 araca ve seyir halindeki 1 motosiklete çarpıp yan yattı. Kazada yaralan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"İBB YETKİLİLERİNDEN ACİL ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ"
Kaza hakkında konuşan Bayrampaşa Kocatepe Mahalle Muhtarı Murat Aytekin, "Havanın aşırı yağışlı olmasından dolayı bir kaza meydana geldi. Belediyemize ait bir kepçe postane istikametinden metro istikametine inerken park halindeki araca çarparak ters dönmüştür. Cadde de sık sık kazaların olduğunu yetkililere iletmiştim. Hava yağışlı olduğunda kazalarda artış oluyor. Yol İBB'nin bakım ve denetimi altındadır. Buna bir önlem alınması konusunda ısrarcıyım. Bu konu ile ilgili kaymakamımıza ve belediye başkanımıza bilgi verdim. Yaralılarımız hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler anında müdahale ettiler. Burada sık sık kazalar oluyor. Geçenlerde de bir su tankeri devrildi ve 10 araca zarar verdi. İBB yetkililerinden acil çözüm talep ediyoruz" dedi.
"İŞ MAKİNESİ RAMPADAN AŞAĞI İNERKEN YERLER ISLAK OLDUĞU İÇİN FREN TUTMUYOR"
Kazaya karışan park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Burak Onur ise, "Araç park halindeydi. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Mal önemli değil yapılır. İş makinesi rampadan aşağı inerken yerler ıslak olduğu için fren tutmuyor. Bizim araca vurup takla atıyor. Aracın içinde değildik. Aracın kaskosu vardı.
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