Video Yaşam Yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video
Yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video

Yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video

26.03.2025 | 12:43

Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu midibüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde yaşandı. Kangal istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki 58 LB 949 yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan F.O. idaresindeki 06 FZ 2483 plakalı tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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