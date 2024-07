Yozgatlı 15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı: "Tanka, topa, uçağa karşı iman güçleriyle direndiler" | Video 15.07.2024 | 11:45 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara’da gazi olan Yozgatlı Durak Tetik (40) ve Şenol Yeşil (37), hain kalkışmanın 8. yılında o geceyi anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışması sırasında ayrı ayrı kahramanlık gösteren Yozgatlı gaziler, yaşadıkları o anları anlattı. Hain darbe girişiminde vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan ve sağ bacağını kullanamaz hale gelen 15 Temmuz gazisi Durak Tetik, o gece ağabeyi, kardeşi ve yeğeni ile birlikte darbecilere karşı direnmek için meydanlara koştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nin önünde vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı. 38 gün hastanede kaldı, 5 kez ameliyat oldu, 1.5 yıl tedavisi sürdü. Şu an da bacağında ortez var ve koltuk değnekleriyle hayatına devam ediyor. Gazi Tetik, o geceyi ve sonrasında yaşadıklarını ilk günkü duygu ve düşünce ile anlattı. 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı önünde helikopterden atılan kurşunlara hedef olan ve gazi olan Şenol Yeşil ise o gece yaşananları ve nasıl gazi olduklarını anlattı.15 Temmuz gecesi vatanın istiklâli ve istikbâli için sokaklara dökülen binlerce kahramanlar arasında yer alan Yozgatlı Gazi Durak Tetik ve Şenol Yeşil, hain kalkışmanın 8. yılında Yozgat Şehitliği´ni ziyaret ederek 15 Temmuz ve diğer şehitler için dua okudu.Hain darbe girişimini hala dün gibi yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz gazisi Durak Tetik, "Bugün olsa canım feda, bir saniye düşünmeden bu vatan, bayrağım, ezanım için canımı feda ederim, yine meydanlara giderim. Bu olay darbe değildi, işgal girişimiydi. Biz Suriye, Irak'a dönmeyelim diye onun mücadelesini verdik. Ben 40 yaşındayım o geceki iman gücünü, maneviyatı, cesareti hayatım boyunca yaşamadım. Bugün olsa yine de canım feda." dedi.O kara geceyi gözyaşları içinde anlatan Tetik, "Biz külliye camisine giderken ikinci bomba benim arkama düştü, şarapnel parçası beni yere savurdu, ben yaralandım. Kendime geldiğimde 3 şey aklıma geldi. Birincisi tamponumu kendim yapmaya çalıştım, ikincisi ölürsem diye 5 kere Kelime-i Şehadet getirdim. Üçüncüsü de ölürsem annem, babam, eşim, çocuğum bu acıya dayanamaz, üzülürler duygusu geldi. O gün bizi bir sivil polis aracımız Atatürk Hastanesi'ne götürdü, ben 38 gün boyunca orada kaldım, 5 kez ameliyat oldum. Sağ olsun doktorlarımız mücadele etti, bacağım kopmak üzereydi. Bugün şu kullandığım değneklerle acılarım, sancılarım devam ediyor. Bizim başka vatanımız, bayrağımız yok, onlara sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza bu iman gücünü, maneviyatı, vatan aşkını aşılamalıyız. Vatan hainleri şunu bilsinler ki bugün olsun, canım feda. Bedelse yine bedel öderiz ama bedel ödetmesini de biliriz. Bu saatten sonra benim vatanıma, bayrağıma, ezanıma uzanan elleri bu can bu bedende olduğu sürece o günkü şuurla canımız feda." şeklinde konuştu.Şenol Yeşil ise o gece canlarını düşünmeden vatan ve bayrak için meydanlara indiklerini belirterek, "15 Temmuz'da o akşam, haberi aldığımda Ankara'da abim beni aradı, darbe girişimi oluyor dedi, şok oldum. Televizyonları açtığımızda bir kalkışma olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkı sokaklara, havalimanlarına inmesini söyleyince biz de hemen abdestimizi aldık, canımızı hiç düşünmeden vatanımızı, bayrağımızı, namusumuzu düşünerek yollara çıktık. Hala dün gibi hatırlıyorum o geceyi, her yer zifiri karanlıktı, ülkenin üzerine çökmüş hain FETÖ'cüler. Çok şükür o gün binlerce kişi sokağa indi, atlattık. Bugün yine olsa yine sokaklara iner bayrağımızı alır, yollara dökülürüz. Her yere gideriz ülkemiz, namusumuz için. Ben sağ bacağımdan yaralandım, gerekirse ülkemiz, namusumuz için, toprağımız için canımı da veririm, yine olsun yine çıkarız meydanlara. Bir buçuk yaşında çocuğum var, elimden geldiğince onu vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle yetiştirmeye çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.