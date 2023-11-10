Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.11.2023 | 12:57 Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85'inci yılında siren eşliğinde yapılan saygı duruşunda duygu dolu anlar yaşandı. Anma esnasında bazı vatandaşlar göz yaşlarını tutamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde sabah saat 09.05'te vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı olması sebebiyle siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Sirenler çaldığı an bütün esnaf işini bırakarak Ata'sını andı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar ise esnafa eşlik etti. Saygı duruşunda bulunan bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.