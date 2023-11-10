Video Yaşam Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video

Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video

10.11.2023 | 12:57

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85'inci yılında siren eşliğinde yapılan saygı duruşunda duygu dolu anlar yaşandı. Anma esnasında bazı vatandaşlar göz yaşlarını tutamadı.

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Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde sabah saat 09.05'te vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı olması sebebiyle siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Sirenler çaldığı an bütün esnaf işini bırakarak Ata'sını andı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar ise esnafa eşlik etti. Saygı duruşunda bulunan bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.
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