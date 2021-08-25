Video Yaşam Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz
25.08.2021 | 13:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Pendik’te korkutan ev yangını... Anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı! 01:48
İstanbul Pendik’te korkutan ev yangını... Anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı! 25.08.2021 | 13:16
Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz 03:02
Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz 25.08.2021 | 13:22
İstanbul Esenyurt’taki ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada! Kaldırımdaki kadına önce vurdu, sonra böyle kaçtı... 00:38
İstanbul Esenyurt'taki ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada! Kaldırımdaki kadına önce vurdu, sonra böyle kaçtı... 25.08.2021 | 12:47
Kocaeli’de yürekleri ısıtan hareket: Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçiren şoför kamerada... 02:37
Kocaeli'de yürekleri ısıtan hareket: Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçiren şoför kamerada... 25.08.2021 | 12:47
Antalya’da motosikletin duvarı deldiği feci kaza kamerada! 2 yaralı 01:21
Antalya'da motosikletin duvarı deldiği feci kaza kamerada! 2 yaralı 25.08.2021 | 12:38
Ünlü oyuncu Ezgi Mola’dan endişelendiren koronavirüs pozitif açıklaması! 00:30
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan endişelendiren koronavirüs pozitif açıklaması! 25.08.2021 | 11:46
İstanbul Bağcılar’da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada 00:56
İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada 25.08.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Kartal’da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan’ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 02:44
SON DAKİKA: Kartal'da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:22
İstanbul Kartal’da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 03:34
İstanbul Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:05
Bursa’da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 01:21
Bursa'da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 25.08.2021 | 10:03
Erzincan’da narkotikten uyuşturucu haplarla Aşı ol çağrısı 01:57
Erzincan'da narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı ol" çağrısı 25.08.2021 | 10:04
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 04:30
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 25.08.2021 | 10:04
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 03:03
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 25.08.2021 | 10:33
İstanbul Kartal’daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 01:36
İstanbul Kartal'daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 25.08.2021 | 10:16
Deniz Akkaya’nın cezaevine giriş anı kamerada 00:45
Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada 25.08.2021 | 09:20
İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 03:55
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 25.08.2021 | 08:40
Mersin’de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 02:37
Mersin'de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 25.08.2021 | 08:37
Adana’da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 00:50
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 25.08.2021 | 08:37
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 00:23
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 24.08.2021 | 16:30
SON DAKİKA: Nevşehir’de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 05:45
SON DAKİKA: Nevşehir'de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 24.08.2021 | 15:57

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, olay, 3 gün önce Kuşadası açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 5 mürettebatı ile avlanmak için açılan Türk balıkçı teknesi, uluslararası sulara yakın bir bölgede Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz edildi. Balıkçı teknesinin etrafında manevra yapan ve oluşturduğu dalga ile balıkçı teknesine zor anlar yaşatan Yunan botu, uzun süre tacizini sürdürdü. Bir süre sonra ise Yunan sahil güvenlik botundan, Türk balıkçı teknesine plastik mermi ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında balıkçı teknesinin camları kırıldı. Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.


Taciz anı saniye saniye kaydedildi
Yunan botunca gerçekleştirilen taciz anı, teknede bulunan Mersinli bir balıkçı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Yunan botunun taciz anı, balıkçı teknesine atılan taşlar ve camların kırılmasına ilişkin kayıtlar yer aldı. Ayrıca aynı bölgede daha önce yaşanan Yunan tacizine ilişkin görüntüler de Mersinli balıkçı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA