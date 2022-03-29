Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
02:19
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı 29.03.2022 | 18:46
00:39
Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video 29.03.2022 | 16:58
00:41
01:40
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı! | Video 29.03.2022 | 16:26
02:28
01:36
Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video 29.03.2022 | 16:01
01:47
Son Dakika: Edirne'de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video 29.03.2022 | 14:30
01:46
Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kitap skandalı! 29.03.2022 | 14:34
00:13
00:29
01:17
Sebze halindeki fiyatlara müdahale eden çeteye şafak operasyonu | Video 29.03.2022 | 13:32
00:27
01:05
02:23
00:56
Polis motosikleti ile dolmuşun çarpışma anı kamerada | Video 29.03.2022 | 12:29
02:18
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video 29.03.2022 | 08:47
00:28
00:54
SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor 29.03.2022 | 12:13
10:43
Müge Anlı SON BÖLÜM 29 Mart 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 29.03.2022 | 13:43
Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girilirken Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Dünyanın gözünü çevirdiği heyetlerin İstanbul'daki müzakerelerinde Türkiye'nin kurduğu 'Barış masasına' dikkat çeken bir isim katıldı. Zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de müzakerelerde yerini alırken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki olduğunu doğruladı.