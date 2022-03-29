Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı!

Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girilirken Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Dünyanın gözünü çevirdiği heyetlerin İstanbul'daki müzakerelerinde Türkiye'nin kurduğu 'Barış masasına' dikkat çeken bir isim katıldı. Zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de müzakerelerde yerini alırken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki olduğunu doğruladı.