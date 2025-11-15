Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka
15.11.2025 | 15:09
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin üç ferdini hayattan koparan şüpheli ölümlerle ilgili soruşturmada şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın odağı, Ortaköy'deki gıda işletmelerinden sonra, ailenin konakladığı Fatih'teki otele döndü. Yeme-içme servisinin olmadığı öğrenilen otelde salı günü de ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Ölüm nedeninin tarım ilacıyla alakası olup olmadığı ise hala araştırılıyor.
