Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50 Zeytinburnu’nda Bayrampaşa Maltepe Metrobüs durağında yanan metrobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken D-100 Karayolunda yoğun trafik oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, D-100 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edirnekapı istikametinde yolcuları ile birlikte seyir halinde olan metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları gördü ve yolcuları hemen tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan metrobüse müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolunda Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.