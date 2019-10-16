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ABD'den YPG'ye destek

Amerika'nın terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye'nin harekatına karşı eğittiği ortaya çıktı. Amerika'da Suriye'de ki kuvvetlerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı terör örgütü PKK/YPG'ye hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı.

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ABD'den YPG'ye destek
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